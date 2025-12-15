  1. В Україні

16:48, 15 грудня 2025
У НАДС заявили, що оновлення забезпечує повний цифровий цикл щорічного оцінювання державних службовців.
НАДС повідомило про оновлення HRMIS: запроваджено модуль оцінювання результатів службової діяльності
Національне агентство України з питань державної служби повідомило про оновлення програмного продукту HRMIS, яке включає удосконалений функціональний блок «Оцінювання результатів службової діяльності».

«Оновлення забезпечує повний цифровий цикл щорічного оцінювання державних службовців – від планування завдань до затвердження результатів», - заявили у НАДС.

Ключові нововведення версії:

  1. Цифрове планування завдань щорічного оцінювання

Працівники формують проєкти завдань у власному Особистому кабінеті.

Керівники можуть редагувати, погоджувати та підписувати завдання.

Доступний зрозумілий статусний контроль: «Новий», «Підготовано», «Погоджено», «Ознайомлено».

  1. Удосконалений процес погодження та підписання документів

Підписання усіх документів за допомогою КЕП.

Автоматичне створення задач для підписання та повідомлення користувачів.

Маршрути погодження для різних рівнів керівників.

  1. Ознайомлення працівників із затвердженими завданнями

Працівники отримують автоматично сформовані задачі на ознайомлення.

Ознайомлення також підтверджується КЕП.

  1. Подання зауважень у цифровому форматі

Можливість створення, підписання та перегляду зауважень до завдань.

Доступність функції регулюється налаштуванням органу.

  1. Фіксація станів виконання завдань

Стан виконання: «Не розпочато», «Виконується», «Виконано», «Відкладено».

Можливість вказати %, строки та фактичні результати.

Зберігання всієї історії змін.

  1. Оформлення та затвердження результатів оцінювання

Керівники виставляють бали, формують висновки та друковані форми.

Результати проходять погодження та підписуються керівниками різних рівнів.

Після завершення процесу завдання отримує статус «Затверджений результат».

  1. Розширені можливості адміністрування

Оновлена ролева модель для відповідальних за оцінювання.

Налаштування ярликів та доступності документів в Особистому кабінеті.

Забезпечено повну підтримку модуля на рівні системної моделі.

Очікуваний ефект від впровадження

  • цифровізація та спрощення оцінювання;
  • зменшення адміністративного навантаження на кадрові служби;
  • підвищення прозорості та об’єктивності оцінювання;
  • стандартизація процесів у всіх державних органах;
  • збереження історії оцінювання та всіх версій документів у HRMIS.

