НАДС повідомило про оновлення HRMIS: запроваджено модуль оцінювання результатів службової діяльності
Національне агентство України з питань державної служби повідомило про оновлення програмного продукту HRMIS, яке включає удосконалений функціональний блок «Оцінювання результатів службової діяльності».
«Оновлення забезпечує повний цифровий цикл щорічного оцінювання державних службовців – від планування завдань до затвердження результатів», - заявили у НАДС.
Ключові нововведення версії:
- Цифрове планування завдань щорічного оцінювання
Працівники формують проєкти завдань у власному Особистому кабінеті.
Керівники можуть редагувати, погоджувати та підписувати завдання.
Доступний зрозумілий статусний контроль: «Новий», «Підготовано», «Погоджено», «Ознайомлено».
- Удосконалений процес погодження та підписання документів
Підписання усіх документів за допомогою КЕП.
Автоматичне створення задач для підписання та повідомлення користувачів.
Маршрути погодження для різних рівнів керівників.
- Ознайомлення працівників із затвердженими завданнями
Працівники отримують автоматично сформовані задачі на ознайомлення.
Ознайомлення також підтверджується КЕП.
- Подання зауважень у цифровому форматі
Можливість створення, підписання та перегляду зауважень до завдань.
Доступність функції регулюється налаштуванням органу.
- Фіксація станів виконання завдань
Стан виконання: «Не розпочато», «Виконується», «Виконано», «Відкладено».
Можливість вказати %, строки та фактичні результати.
Зберігання всієї історії змін.
- Оформлення та затвердження результатів оцінювання
Керівники виставляють бали, формують висновки та друковані форми.
Результати проходять погодження та підписуються керівниками різних рівнів.
Після завершення процесу завдання отримує статус «Затверджений результат».
- Розширені можливості адміністрування
Оновлена ролева модель для відповідальних за оцінювання.
Налаштування ярликів та доступності документів в Особистому кабінеті.
Забезпечено повну підтримку модуля на рівні системної моделі.
Очікуваний ефект від впровадження
- цифровізація та спрощення оцінювання;
- зменшення адміністративного навантаження на кадрові служби;
- підвищення прозорості та об’єктивності оцінювання;
- стандартизація процесів у всіх державних органах;
- збереження історії оцінювання та всіх версій документів у HRMIS.
