Задержка государственных субвенций не освобождает от уплаты налогов — решение суда по делу о НДС

Суд признал законным штраф свыше 777 тысяч гривен за несвоевременную уплату НДС и подчеркнул, что плательщик обязан выполнять налоговые обязательства независимо от перечисления субвенций из госбюджета.

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело №440/12302/25 о несвоевременной уплате НДС и стал на сторону налогового органа.

Суд пришел к выводу, что задержка перечисления субвенции со стороны государства не является основанием для освобождения от ответственности и не отменяет обязанность своевременно уплачивать налоги.

Так, контролирующим органом была проведена камеральная проверка плательщика. По ее результатам был составлен акт, которым установлено нарушение сроков уплаты согласованных сумм налоговых (денежных) обязательств по НДС. На основании акта проверки контролирующий орган принял налоговое уведомление-решение о применении штрафных (финансовых) санкций в сумме 777 108,50 гривны.

Суд согласился с позицией контролирующего органа, подчеркнув, что неперечисление Министерством финансов субвенции истцу в соответствии с постановлением Кабмина от 18.05.2018 №332 не является основанием для освобождения от применения штрафных санкций, предусмотренных пунктом 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса.

Суд отметил, что наличие задолженности государства перед плательщиком в договорных отношениях не освобождает его от выполнения налоговых обязанностей. Важны как финансовая состоятельность плательщика, так и его активные действия по выполнению налоговых обязательств или получению возможности их рассрочки и/или отсрочки в порядке статьи 100 НКУ.

Суд установил, что плательщик не совершил всех возможных действий для недопущения нарушения своих обязанностей, не обращался в контролирующий орган с уведомлением о невозможности уплаты обязательств и не инициировал вопрос согласования условий их рассрочки или отсрочки. Также истец не предоставил доказательств существования непреодолимых обстоятельств, которые делали невозможной своевременную уплату налогов.

Верховный Суд в постановлении от 27.06.2024 по делу №200/5428/23 дополнительно отметил: если отсутствуют доказательства умысла, нарушение квалифицируется по пункту 124.1 статьи 124 НКУ — со штрафом в размере 10 процентов.

С учетом приведенных аргументов Полтавский окружной административный суд стал на сторону контролирующего органа.

