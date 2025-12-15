  1. Судова практика
Затримка державних субвенцій не звільняє від сплати податків — рішення суду в справі про ПДВ

17:24, 15 грудня 2025
Суд визнав законним штраф понад 777 тисяч гривень за несвоєчасну сплату ПДВ та наголосив, що платник зобов’язаний виконувати податкові обов’язки незалежно від перерахування субвенцій з держбюджету.
Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу №440/12302/25 про несвоєчасну сплату ПДВ та став на бік податкового органу.

Суд дійшов висновку, що затримка перерахування субвенції з боку держави не є підставою для звільнення від відповідальності та не скасовує обов’язок своєчасно сплачувати податки.

Так, контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника. За її результатами складено акт, яким встановлено порушення термінів сплати узгоджених сум податкових (грошових) зобов’язань з ПДВ. На підставі акта перевірки контролюючий орган прийняв податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій у сумі 777 108,50 гривень.

Суд погодився з позицією контролюючого органу, наголосивши, що неперерахування Міністерством фінансів субвенції позивачу відповідно до постанови Кабміну від 18.05.2018 №332 не є підставою для звільнення від застосування штрафних санкцій, передбачених пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу.

Суд зауважив, що наявність заборгованості держави перед платником у договірних відносинах не звільняє його від виконання податкових обов’язків. Важливим є як фінансова спроможність платника, так і його активні дії щодо виконання податкових зобов’язань або отримання можливості їх розстрочення та/або відстрочення в порядку статті 100 ПКУ.

Суд встановив, що платник не вчинив усіх можливих дій для недопущення порушення своїх обов’язків, не звертався до контролюючого органу з повідомленням про неможливість сплати зобов’язань та не ініціював питання щодо узгодження умов їх розстрочення чи відстрочення. Також позивач не надав доказів існування непереборних обставин, що унеможливлювали своєчасну сплату податків.

Верховний Суд у постанові від 27.06.2024 у справі №200/5428/23 додатково зазначив: якщо відсутні докази умислу, порушення кваліфікується за пунктом 124.1 статті 124 ПКУ -  зі штрафом у розмірі 10 відсотків.

З огляду на наведені аргументи, Полтавський окружний адміністративний суд став на бік контролюючого органу.

