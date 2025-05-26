В Киеве подготовили пляжи к купальному сезону, видео

В столице провели комплекс мероприятий по противолептоспирозной дератизации пляжей, прибрежных и зон отдыха.

Фото: pleso.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КП «Плесо» сообщило, что провело санитарную обработку пляжей и зон отдыха.

В частности, на прибрежных защитных полосах, городских пляжах и в зонах отдыха, находящихся в подчинении КП «Плесо», проведен комплекс мероприятий по противолептоспирозной дератизации (борьбе с грызунами) и противоклещевой обработке.

«Эти работы крайне важны для предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, которые могут передаваться через грызунов и насекомых», — заявили в КП.

Также там добавили, что проведенные мероприятия по дератизации безопасны для домашних питомцев и других животных. Их цель — исключительно защита здоровья людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.