Полиция остановила движение транспорта на трассе Киев — Чоп, чтобы перевести лебедей через дорогу — видео

Лебединая история завершилась успешно — птицы благополучно добрались до озера.

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На автодороге Киев — Чоп сотрудникам полиции пришлось останавливать движение транспорта, чтобы перевести семью лебедей через дорогу. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и опубликовал видео.

Он подчеркнул, что полицейские «остановили движение транспорта и обеспечили безопасное сопровождение птиц через проезжую часть — каждый заслуживает безопасной дороги домой, даже если это озеро неподалеку».

Как видно на видео, инцидент произошел на одном из участков дороги Житомирской области.

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