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Состоялся новый обмен пленными — большинство освобожденных защитников находились в неволе более 3 лет, фото

14:51, 19 июня 2025
Состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории «тяжелобольные и раненые» согласно договоренностям в Стамбуле.
Состоялся новый обмен пленными — большинство освобожденных защитников находились в неволе более 3 лет, фото
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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Украина и РФ провели обмен пленными 19 июня. Это очередной этап крупного обмена в категории "тяжелобольные и раненые" в рамках договоренностей в Стамбуле. Об этом сообщает  Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.

Удалось вернуть военнослужащих ВСУ, в частности, представителей Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава.

"У каждого освобожденного сегодня защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - отметили в Координационном штабе.

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обмен пленными

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