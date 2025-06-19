В Киеве наказали водителя BMW, который проехал по полосе общественного транспорта — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Соломенском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который ехал по полосе общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили водителя.

«Мы провели с водителем профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем и вынесли ему постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП», — заявили в полиции.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, движение и остановка других транспортных средств на этой полосе запрещены.

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