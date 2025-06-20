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В Киеве на вокзале заметили испуганную лису – видео

09:08, 20 июня 2025
На столичном железнодорожном вокзале неожиданно появилась дикая лиса.
В Киеве на вокзале заметили испуганную лису – видео
Источник иллюстративного изображения: Big Kyiv/Дмитрий Вишневский
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В Киеве заметили лису, которая случайно оказалась на столичном железнодорожном вокзале.

Как она туда попала — неизвестно, но люди распространяют видео, на котором рыжая хвостатая бежит и куда-то ищет дорогу.

Отметим, что всего недавно, утром 19 июня, в одном из районов Киева заметили лося. Он бежал по дороге среди автомобилей.

А в Дарницком районе Киева на озере Лебединое, расположенном между проспектом Бажана и улицей Кошица, местные жители зафиксировали необычного гостя — бобра.

По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, обыкновенная лисица — это космополитичный вид, ее ареал очень широк. Вид чрезвычайно пластичен, лисица населяет разнообразные биотопы, успешно приспосабливается к очень широкому спектру условий.

Как отмечает Беляков, в Украине, как и во многих странах мира, лисица осваивает городские территории, в том числе и крупные. По словам директора зоопарка, в Одессе, например, этот процесс начался больше десятка лет назад, а в последние несколько лет этих зверей становится больше, и сейчас встретить лису в городе уже не является редкостью.

«Друзья, хочу попросить вас о двух вещах. Первое — если вы увидели лису, не надо пугаться. Конечно, лисы переносят бешенство, и об этом нельзя забывать, но если увидели рыжую в городе, это не значит, что она больна — она просто тут живет. Второе — не кормите лис», — говорит Беляков.

Он объясняет, что такие подкормки наносят лисам серьезный вред, так как ломается естественное поведение зверя, теряются навыки. Животное начинает искать контакта с людьми, а это очень плохо и опасно для него. Для лисы, даже живущей в городе, важно оставаться диким зверем со здоровыми инстинктами.

«Поверьте, эта умница с успехом сама о себе позаботится. Так что не кормите лисичку и не контактируйте с ней. Просто смотрите глазами», — посоветовал специалист.

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Киев животные

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