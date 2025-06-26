Отец разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль и оба получили админпротоколы, видео

Отец объяснил полицейским, что учит сына управлять транспортным средством.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter за превышение скорости — 74 км/ч в пределах населенного пункта.

Как сообщила Патрульная полиция Украины, за рулем оказался 17-летний юноша без водительского удостоверения. Рядом сидел его отец, который объяснил, что таким образом учит сына водить.

«На водителя-нарушителя составили два протокола: за превышение скорости и за управление без прав. Отец получил постановление за передачу управления лицу, не имеющему соответствующего права», — сообщили в полиции.

Также там напомнили, что обучать вождению можно только законно — с инструктором и в специальном автомобиле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.