В Румынию за $8 тысяч — во Львове задержали мужчину, пытавшегося переправить военнообязанного

Во Львове правоохранители задержали организатора схемы незаконного пересечения границы. Он пытался переправить военнообязанного в Румынию в обход пунктов пропуска в Закарпатской области. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Как выяснилось, 28-летний житель Львова разработал для «клиента» маршрут незаконного пересечения границы в соседнее с Украиной государство, минуя официальные пункты пропуска.
За 8 тысяч долларов злоумышленник пообещал военнообязанному помощь в изготовлении документов, которые предоставляют право беспрепятственного проезда через блокпосты, а также организовать проживание рядом с местом пересечения. В назначенное время он должен был сопроводить кліента к участку границы для незаконного перехода.
Фигуранта задержали правоохранители в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно после передачи денежных средств от «клиента».
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.
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