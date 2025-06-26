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В Румынию за $8 тысяч — во Львове задержали мужчину, пытавшегося переправить военнообязанного

22:56, 26 июня 2025
Львовянин организовал схему нелегального пересечения границы в обход пунктов пропуска и был задержан при передаче денег.
В Румынию за $8 тысяч — во Львове задержали мужчину, пытавшегося переправить военнообязанного
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Во Львове правоохранители задержали организатора схемы незаконного пересечения границы. Он пытался переправить военнообязанного в Румынию в обход пунктов пропуска в Закарпатской области. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как выяснилось, 28-летний житель Львова разработал для «клиента» маршрут незаконного пересечения границы в соседнее с Украиной государство, минуя официальные пункты пропуска.

За 8 тысяч долларов злоумышленник пообещал военнообязанному помощь в изготовлении документов, которые предоставляют право беспрепятственного проезда через блокпосты, а также организовать проживание рядом с местом пересечения. В назначенное время он должен был сопроводить кліента к участку границы для незаконного перехода.

Фигуранта задержали правоохранители в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно после передачи денежных средств от «клиента».

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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Львов мобилизация военнообязанный пересечение границы

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