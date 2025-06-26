До Румунії за $8 тисяч — у Львові затримали чоловіка, який намагався переправити військовозобов’язаного

Львів’янин організував схему нелегального перетину кордону в обхід пунктів пропуску та був затриманий під час передачі грошей.

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У Львові правоохоронці затримали організатора схеми незаконного перетину кордону. Він намагався переправити військовозобов’язаного до Румунії поза межами пунктів пропуску в Закарпатській області. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як з’ясувалося, 28-річний львів’янин розробив для «клієнта» маршрут незаконного перетину кордону в сусідню з Україною державу в обхід встановлених пунктів пропуску.

За 8 тисяч доларів зловмисник пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з виготовленням документів, що надавали право безперешкодного проїзду через блокпости, в подальшому – організувати проживання поруч із місцем перетину. І в призначений час супроводити до ділянки кордону для незаконного переправлення.

Фігуранта затримали правоохоронці в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після передачі грошових коштів від «клієнта».

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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