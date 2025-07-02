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Выстрел в машину на ходу — в Киеве велосипедист открыл огонь по авто волонтера, фото

09:40, 2 июля 2025
Мужчина спутал автомобили после конфликта на дороге и выстрелил в Ford, в котором находились женщина с ребенком.
Выстрел в машину на ходу — в Киеве велосипедист открыл огонь по авто волонтера, фото
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В Киеве задержали мужчину, который стрелял по машине волонтера. Ему вручат уведомление о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что киевлянин, двигаясь на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия.

В салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что не конфликтовала с этим мужчиной и не может объяснить причины его поступка.

Сотрудники полиции оперативно установили личность велосипедиста — это 46-летний киевлянин.

Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.

Через некоторое время мужчина догнал белый автомобиль, но не тот, который его облил, и выстрелил в него.

Стрелка задержали, пистолет изъяли.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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