В НАПК объяснили, чем коррупция отличается от связанных с ней нарушений

В законодательстве есть четкое разграничение между коррупционным правонарушением и нарушением, связанным с коррупцией.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что коррупция на публичной службе — это не просто ошибка, а осознанный выбор личной выгоды в ущерб общественным интересам.

В то же время в НАПК отмечают, что в законодательстве четко разграничиваются понятия «коррупционное правонарушение» и «нарушение, связанное с коррупцией», однако на практике эти термины часто путают.

Ведомство призвало обратиться к статье 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», чтобы лучше понять, за какие действия может наступить ответственность.

«Знать эти различия важно не только публичным служащим. Они нужны каждому гражданину, который стремится понимать, как функционирует наше государство, уметь отличать ошибки от преступлений, а также осознавать, почему незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнули в НАПК.

Что общего между взяткой в конверте и несвоевременно поданной декларацией?

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ — деяние, которое содержит признаки коррупции. Подпадает под действие УК Украины, Закона «О предотвращении коррупции».

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С КОРРУПЦИЕЙ — это деяние, которое не содержит признаков коррупции, но нарушает ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. Подпадает под действие УК Украины, КУоАП, Закона «О предотвращении коррупции».

ЕЩЕ ОДНО РАЗЛИЧИЕ — В ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Коррупционные правонарушения:

• Уголовная ответственность (лишение свободы, конфискация имущества, штраф и др.)

• Дисциплинарная ответственность (выговор, замечание, увольнение и др.)

• Гражданско-правовая ответственность (возмещение ущерба и др.)

Нарушения, связанные с коррупцией:

• Административная ответственность (штраф, возможный запрет занимать должности и др.)

ПРИМЕРЫ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ

Коррупционные правонарушения (статьи Уголовного кодекса Украины):

354 — подкуп работника предприятия, учреждения или организации; 368-5 — незаконное обогащение; 369-2 — злоупотребление влиянием; 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Нарушения, связанные с коррупцией (статьи КУоАП, УКУ):

172-4 — нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности; 172-5 — нарушение установленных законом ограничений по получению подарков; 172-7 — нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 366-3 — умышленное непредоставление декларации субъектом декларирования (УКУ).

Кейс 1: Декан факультета требует у студента взятку за выдачу диплома.

Это коррупционное нарушение — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (статья 368 УКУ).

Кейс 2: Руководительница тендерного комитета не сообщила о том, что ее муж является совладельцем компании, участвующей в тендере, и не передала полномочия.

Это правонарушение, связанное с коррупцией. Статья: 172-7 КУоАП — нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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