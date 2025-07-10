У НАЗК пояснили, чим корупція відрізняється від порушень, пов’язаних із нею

У законодавстві є чітке розмежування між корупційним правопорушенням і порушенням, пов'язаним з корупцією.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що корупція на публічній службі — це не просто помилка, а вибір особистої вигоди на шкоду суспільним інтересам.

Водночас у НАЗК зазначають, що в законодавстві чітко розмежовуються поняття «корупційне правопорушення» і «порушення, пов'язане з корупцією», однак у практиці ці терміни часто плутають.

Відомство закликало звернутися до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», аби краще розуміти, за які дії може наступити відповідальність.

«Знати ці відмінності важливо не лише публічним службовцям. Вони потрібні кожному громадянину, який прагне розуміти, як функціонує наша держава, вміти відрізняти помилки від злочинів, а також усвідомлювати, чому незнання закону не звільняє від відповідальності», — наголосили у НАЗК.

Що спільного між хабарем у конверті й несвоєчасно поданою декларацією?

У ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ?

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ — діяння, що містить ознаки корупції. Підпадає під дію ККУ, ЗУ «Про запобігання корупції».

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ — це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує обмеження, встановлені антикорупційним законодавством. Підпадає під дію ККУ, КУпАП, ЗУ «Про запобігання корупції».

ЩЕ ОДНА ВІДМІННІСТЬ — У ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корупційні правопорушення:

Кримінальна відповідальність (позбавлення волі, конфіскація майна, штраф тощо)

Дисциплінарна відповідальність (догана, зауваження, звільнення тощо)

Цивільно-правова відповідальність (відшкодування шкоди тощо)

Правопорушення, пов’язані з корупцією:

Адміністративна відповідальність (штраф, можлива заборона обіймати посади тощо)

ПРИКЛАДИ ПОШИРЕНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА СТАТТЯМИ

Корупційне правопорушення (Статті Кримінального кодексу України (ККУ)):

354 – підкуп працівника підприємства, установи чи організації; 368-5 – незаконне збагачення; 369-2 – зловживання впливом; 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Порушення, пов’язані з корупцією (Статті КУпАП, ККУ):

172-4 – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 172-5 – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; 172-7 – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 366-3 – умисне неподання суб’єктом декларування декларації (ККУ)

Кейс 1: Декан факультету вимагає у студента хабар за видачу диплома.

Це корупційне порушення — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 ККУ).

Кейс 2: Керівниця тендерного комітету не повідомила про те, що її чоловік є співвласником компанії, яка бере участь у тендері, і не передала повноваження.

Це правопорушення, пов’язане з корупцією. Стаття: 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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