Стало известно, при каких условиях налоговая приходит на проверку при прекращении деятельности ФЛП

При наличии оснований контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку такого физического лица-налогоплательщика

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Главное управление ГНС в городе Киеве разъяснило нюансы налоговой документальной проверки при ликвидации физического лица — предпринимателя (ФЛП).

Порядок учета налогоплательщиков в контролирующих органах регулируется Налоговым кодексом Украины, Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утверждённым приказом Министерства финансов Украины от 9.12.2011 №1588, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 декабря 2011 года №1562/20300, с изменениями и дополнениями, а также Порядком учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённым приказом Минфина от 24.11.2014 №1162, зарегистрированным в Минюсте 3 декабря 2014 года №1553/26330.

Согласно пп. 6 п. 11.18 Порядка №1588, после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает числиться в контролирующих органах как налогоплательщик, получавший доходы от осуществления предпринимательской деятельности.

Такое физическое лицо обязано обеспечить окончательные расчёты по налогам, полученным от предпринимательской деятельности, и в установленные сроки подать в соответствующий контролирующий орган декларацию за последний базовый налоговый (отчётный) период, в которой отражаются исключительно доходы от предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 5 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, а также Порядку №1162, снятие с учёта плательщиков единого взноса осуществляется налоговыми органами на основании сведений из регистрационной карточки, предоставленных государственным регистратором после проведения предусмотренных законодательством проверок плательщиков и проведения окончательного расчёта.

Согласно пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса Украины, документальная внеплановая проверка проводится при наличии хотя бы одного из следующих оснований: начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования), прекращения юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, закрытия постоянного представительства или обособленного подразделения юридического лица, в том числе иностранной компании или организации, открыто производство по делу о признании налогоплательщика банкротом либо подано заявление о снятии с учёта налогоплательщика.

Следовательно, при наличии оснований контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку такого физического лица — налогоплательщика.