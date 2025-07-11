Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, при каких условиях налоговая приходит на проверку при прекращении деятельности ФЛП

19:13, 11 июля 2025
При наличии оснований контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку такого физического лица-налогоплательщика
Стало известно, при каких условиях налоговая приходит на проверку при прекращении деятельности ФЛП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в городе Киеве разъяснило нюансы налоговой документальной проверки при ликвидации физического лица — предпринимателя (ФЛП).

Порядок учета налогоплательщиков в контролирующих органах регулируется Налоговым кодексом Украины, Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утверждённым приказом Министерства финансов Украины от 9.12.2011 №1588, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 декабря 2011 года №1562/20300, с изменениями и дополнениями, а также Порядком учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утверждённым приказом Минфина от 24.11.2014 №1162, зарегистрированным в Минюсте 3 декабря 2014 года №1553/26330.

Согласно пп. 6 п. 11.18 Порядка №1588, после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает числиться в контролирующих органах как налогоплательщик, получавший доходы от осуществления предпринимательской деятельности.

Такое физическое лицо обязано обеспечить окончательные расчёты по налогам, полученным от предпринимательской деятельности, и в установленные сроки подать в соответствующий контролирующий орган декларацию за последний базовый налоговый (отчётный) период, в которой отражаются исключительно доходы от предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 5 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, а также Порядку №1162, снятие с учёта плательщиков единого взноса осуществляется налоговыми органами на основании сведений из регистрационной карточки, предоставленных государственным регистратором после проведения предусмотренных законодательством проверок плательщиков и проведения окончательного расчёта.

Согласно пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса Украины, документальная внеплановая проверка проводится при наличии хотя бы одного из следующих оснований: начата процедура реорганизации юридического лица (кроме преобразования), прекращения юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, закрытия постоянного представительства или обособленного подразделения юридического лица, в том числе иностранной компании или организации, открыто производство по делу о признании налогоплательщика банкротом либо подано заявление о снятии с учёта налогоплательщика.

Следовательно, при наличии оснований контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку такого физического лица — налогоплательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва