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Стало відомо, за яких умов податкова приходить на перевірку при припиненні діяльності ФОП

19:13, 11 липня 2025
За наявності підстав контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи-платника податків
Стало відомо, за яких умов податкова приходить на перевірку при припиненні діяльності ФОП
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Головне управління  ДПС у місті Києві роз’яснило нюанси податкової документальної перевірки при ліквідації ФОП.

Порядок обліку платників податків у контролюючих органах регламентується Податковим кодексом України, Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від  9.12.2011 №1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року №1562/20300, із змінами та доповненнями та Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 грудня 2014 року №1553/26330.

Відповідно до пп. 6 п. 11.18 Порядку №1588, після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Згідно зі ст. 5 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями та Порядку №1162 зняття з обліку платників єдиного внеску здійснюється податковими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Відповідно до пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав – розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної  особи  або  припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Отже, за наявності підстав  контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків.

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податкова ФОП ДПС податки

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