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Апеляція ВАКС залишила в силі запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову

11:51, 11 липня 2025
Суд не задовольнив скаргу обвинувачення та підтвердив особисте зобов’язання як запобіжний захід для підозрюваного.
Апеляція ВАКС залишила в силі запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову. Про це повідомляє АП ВАКС.

Зокрема, було розглянуто апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2025 про застосування до колишнього заступника голови Вищого господарського суду запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання строком до 30.07.2025.  

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС апеляційну скаргу сторони обвинувачення залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У ВАКС нагадають: за даними слідства, колишній суддя підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 КК України в редакції від 5.04.2001 р.).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що АП ВАКС змінила запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

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ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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