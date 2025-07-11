ДБР завершило розслідування щодо спільника Гринкевича

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича у справі постачання неякісного військового спорядження для ЗСУ.

Джерело фото: Уніан

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування у справі спільника львівського бізнесмена Ігора Гринкевича, підозрюваного в організації постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони на загальну суму понад 1,16 млрд гривень. Обвинувальний акт передано до суду.

У ДБР вказують, що, оскільки підозрюваний переховується за кордоном, матеріали щодо нього були виділені в окреме провадження. За інформацією слідчих, він наразі перебуває у Відні (Австрія) та оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол. У лютому 2024 року суд заочно арештував його.

Встановлено, що підозрюваний був близьким другом дитинства і кумом львівського бізнесмена, який курував корупційну схему, залучивши до неї свого сина та низку інших осіб. У 2023 році компанії бізнесмена уклали з Міноборони 23 контракти на постачання військового одягу та білизни.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали бізнесмена, коли той намагався дати хабар у розмірі $500 тисяч керівнику Головного слідчого управління ДБР в обмін на повернення майна, вилученого у ході слідства.

17 січня 2024 року ДБР оголосило підозру львівському бізнесмену та п’ятьом іншим особам. Їм інкримінують створення та участь у злочинному угрупованні, а також шахрайство в умовах воєнного стану. Збитки державному бюджету оцінюються в понад мільярд гривень.

Обвинувальний акт у справі був переданий до суду 15 січня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.