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ГБР завершило расследование в отношении сообщника Грынкевича

15:21, 11 июля 2025
ГБР завершило расследование уголовного производства по сообщнику львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по делу поставки некачественного военного снаряжения для ВСУ.
ГБР завершило расследование в отношении сообщника Грынкевича
Источник фото: Униан
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Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования по делу сообщника львовского бизнесмена Игоря Грынкевича, подозреваемого в организации поставки некачественного военного снаряжения для Министерства обороны на общую сумму более 1,16 млрд гривен. Обвинительный акт передан в суд.

В ГБР отмечают, что, поскольку подозреваемый скрывается за границей, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. По информации следователей, он в настоящее время находится в Вене (Австрия) и объявлен в международный розыск через Интерпол. В феврале 2024 года суд заочно арестовал его.

Установлено, что подозреваемый был близким другом детства и кумом львовского бизнесмена, который курировал коррупционную схему, привлекая к ней своего сына и ряд других лиц. В 2023 году компании бизнесмена заключили с Минобороны 23 контракта на поставку военной одежды и белья.

29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали бизнесмена, когда тот пытался дать взятку в размере $500 тысяч руководителю Главного следственного управления ГБР в обмен на возврат имущества, изъятого в ходе следствия.

17 января 2024 года ГБР объявило подозрение львовскому бизнесмену и пяти другим лицам. Им инкриминируют создание и участие в преступной группировке, а также мошенничество в условиях военного положения. Ущерб государственному бюджету оценивается более чем в миллиард гривен.

Обвинительный акт по делу был передан в суд 15 января 2025 года.

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ВСУ ГБР подозреваемый Минобороны

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