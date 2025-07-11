Апелляция ВАКС оставила в силе меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову

Суд не удовлетворил жалобу обвинения и подтвердил личное обязательство как меру пресечения для подозреваемого.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову. Об этом сообщает АП ВАКС.

В частности, рассматривалась апелляционная жалоба стороны обвинения на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 30.05.2025 о применении к бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде личного обязательства сроком до 30.07.2025.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционную жалобу стороны обвинения без удовлетворения, а постановление следственного судьи Печерского райсуда — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

В ВАКС напомнили: по данным следствия, бывший судья подозревается в участии в преступной организации и совершении преступлений, совершённых такой организацией, а также в получении неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в редакции от 5.04.2001 г.).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

Ранее сообщалось, что АП ВАКС изменила меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.