Апелляция ВАКС оставила в силе меру пресечения экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову. Об этом сообщает АП ВАКС.
В частности, рассматривалась апелляционная жалоба стороны обвинения на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 30.05.2025 о применении к бывшему заместителю главы Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде личного обязательства сроком до 30.07.2025.
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционную жалобу стороны обвинения без удовлетворения, а постановление следственного судьи Печерского райсуда — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.
В ВАКС напомнили: по данным следствия, бывший судья подозревается в участии в преступной организации и совершении преступлений, совершённых такой организацией, а также в получении неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в редакции от 5.04.2001 г.).
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в рамках другого уголовного производства.
Ранее сообщалось, что АП ВАКС изменила меру пресечения бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.