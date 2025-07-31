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ВАКС обнародовал динамику рассмотрения уголовных производств

10:54, 31 июля 2025
ВАКС существенно увеличил количество приговоров по коррупционным делам.
ВАКС обнародовал динамику рассмотрения уголовных производств
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Высший антикоррупционный суд Украины значительно усилил свою способность рассматривать сложные уголовные производства, о чем свидетельствует рост количества вынесенных приговоров с 24 в стартовый период работы до 77 в 2024 году. Эта динамика отражает не только увеличение объема работы, но и постепенное совершенствование способности суда работать со сложными делами, сохраняя независимость и беспристрастность. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно данным, темпы роста количества приговоров не были резкими, что указывает на осторожный подход к наращиванию рабочего темпа, направленный на качественное рассмотрение дел, а не на формальное ускорение. В 2019–2020 годах уровень выполнения судьями ВАКС составлял 24%. Этот показатель постепенно рос: до 34% в 2021 году, 37% в 2022 году, 65% в 2023 году и достиг 77% в 2024 году. На 2025 год прогнозируется уровень выполнения на уровне 57%.

Положительная динамика свидетельствует о становлении ВАКС как зрелой институции, способной эффективно работать с объемными доказательными массивами, сохраняя высокие стандарты независимости и объективности. Инфографика также содержит распределение уголовных производств по категориям должностей лиц, привлекаемых к ответственности:

  • 14% – народные депутаты и члены правительства;
  • 70% – представители сферы правосудия;
  • 30% – должностные лица органов власти и местного самоуправления;
  • 27% – государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов;
  • 44% – лица, занимающие ответственные должности;
  • 20% – сотрудники правоохранительных органов.

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ВАКС уголовное производство

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