ВАКС обнародовал динамику рассмотрения уголовных производств

ВАКС существенно увеличил количество приговоров по коррупционным делам.

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Высший антикоррупционный суд Украины значительно усилил свою способность рассматривать сложные уголовные производства, о чем свидетельствует рост количества вынесенных приговоров с 24 в стартовый период работы до 77 в 2024 году. Эта динамика отражает не только увеличение объема работы, но и постепенное совершенствование способности суда работать со сложными делами, сохраняя независимость и беспристрастность. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно данным, темпы роста количества приговоров не были резкими, что указывает на осторожный подход к наращиванию рабочего темпа, направленный на качественное рассмотрение дел, а не на формальное ускорение. В 2019–2020 годах уровень выполнения судьями ВАКС составлял 24%. Этот показатель постепенно рос: до 34% в 2021 году, 37% в 2022 году, 65% в 2023 году и достиг 77% в 2024 году. На 2025 год прогнозируется уровень выполнения на уровне 57%.

Положительная динамика свидетельствует о становлении ВАКС как зрелой институции, способной эффективно работать с объемными доказательными массивами, сохраняя высокие стандарты независимости и объективности. Инфографика также содержит распределение уголовных производств по категориям должностей лиц, привлекаемых к ответственности:

14% – народные депутаты и члены правительства;

70% – представители сферы правосудия;

30% – должностные лица органов власти и местного самоуправления;

27% – государственные служащие и сотрудники правоохранительных органов;

44% – лица, занимающие ответственные должности;

20% – сотрудники правоохранительных органов.

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