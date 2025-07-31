Национальная школа судей опубликовала дайджест образовательных мероприятий на август

Первым образовательным мероприятием в августе станет вебинар на тему: «Понимание принципов административного судопроизводства в свете его задач, практики ЕСПЧ и Суда ЕС».

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Национальная школа судей Украины опубликовала для судей, помощников судей, сотрудников аппаратов судов и Службы судебной охраны дайджест образовательных мероприятий, которые состоятся в августе.

Дайджест включает, в частности, тренинги, вебинары, семинары, практические семинары, дистанционные курсы для судей, дистанционные курсы для помощников судей и сотрудников аппаратов судов, повышение уровня квалификации по стандартизированной программе и другое.

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