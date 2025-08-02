В Киеве спасенные сервалы из Донецкой области переехали в новый дом – фото

В КиевЗоо появилась новая просторная резиденция для спасенных сервалов из Донецкой области.

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Четырёх африканских сервалов, эвакуированных из прифронтового Курахового (Донецкая область), передали в Киевский зоопарк в 2023 году. После лечения и периода адаптации двое из них — Осирис и Сехмет — перешли к следующему этапу реабилитации.

Специально для них специалисты КиевЗоо обустроили новый просторный вольер, созданный вручную с учётом всех потребностей животных. Он включает:

• трёхуровневый деревянный домик;

• гамаки;

• ветви деревьев и когтеточки;

• несколько типов грунта и деревянные брёвна для лазания.

Увидеть грациозных кошек можно в фруктовом саду КиевЗоо.

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