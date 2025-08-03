В Киеве водитель Peugeot «припарковался» в припаркованное авто — фото

В Подольском районе столицы водитель Peugeot въехал в припаркованный автомобиль Volkswagen. Как сообщили в патрульной полиции, во время общения с водителем инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения, а после прохождения теста на алкотестере Drager результат составил 2,33 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.
Патрульные отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на него два административных протокола:
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