В Киеве водитель Peugeot «припарковался» в припаркованное авто — фото

Результат на алкотестере превысил допустимую норму более чем в 11 раз.

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В Подольском районе столицы водитель Peugeot въехал в припаркованный автомобиль Volkswagen. Как сообщили в патрульной полиции, во время общения с водителем инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения, а после прохождения теста на алкотестере Drager результат составил 2,33 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.

Патрульные отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на него два административных протокола:

по ст. 124 КУоАП — нарушение ПДД, которое привело к ДТП;

• по ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортом в состоянии опьянения.

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