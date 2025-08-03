В Харькове задержали мужчину, который выстрелил в ветерана ВСУ — видео

Раненого 22-летнего парня доставили в больницу.

Фото иллюстративное

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В Индустриальном районе Харькова неизвестный мужчина выстрелил в парня с протезом, а затем начал его избивать. Видео инцидента было опубликовано 3 августа в соцсетях.

По данным «Суспільного», раненого 22-летнего парня доставили в больницу. Он сообщил, что в него стрелял неизвестный.

У пострадавшего — ушибленная рана передней брюшной стенки, рассказал «Суспільному» директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Как видно на видео, опубликованном в соцсетях, мужчина целится и стреляет в другого, у которого протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает избивать. Прохожие пытаются оттащить стрелявшего от пострадавшего.

Позже в пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что задержали злоумышленника, который стрелял в ветерана ВСУ.

Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его.

«22-летний пострадавший — ветеран ВСУ — был госпитализирован.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелявшего. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщили в полиции.

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