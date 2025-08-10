Во Львове задержали мужчину, который устроил конфликт в торговом центре

Сейчас следователи осматривают его вещи на наличие запрещенных предметов.

Фото: Getty Images

Во Львове правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт в торговом центре. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила и.о. начальника отдела коммуникации полиции Львовской области Алина Подрейко.

«Задержали мужчину, который устроил конфликт в ТРЦ. Сейчас следователи осматривают его вещи на наличие запрещенных предметов», — сказала Алина Подрейко.

Детали инцидента правоохранители обнародуют после завершения первоочередных следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Черкассах неизвестный мужчина устроил стрельбу в заведении общественного питания в центре города.

