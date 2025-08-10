У Львові затримали чоловіка, який вчинив конфлікт в торговому центрі

Наразі слідчі оглядають його речі на наявність заборонених предметів.

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив конфлікт в торговому центрі. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко.

«Затримали чоловіка, який вчинив конфлікт в ТРЦ. Наразі слідчі оглядають його речі на наявність заборонених предметів», — сказала Аліна Подрейко.

Деталі інциденту правоохоронці оприлюднять після завершення першочергових слідчих дій.

Раніше ми писали, що у Черкасах невідомий чоловік влаштував стрілянину у закладі харчування у центрі міста.

