Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений определение об отстранении Алексея Чернышова

10:27, 11 августа 2025
АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора на отказ следственного судьи отстранить от должности бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.
Фото: suspilne.media
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об отстранении от должности вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

11 августа Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора на отказ следственного судьи отстранить от должности бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, передает Transparency International Ukraine.

Прокурор просил отменить определение следственного судьи, настаивая, что оно было незаконным. Защита возразила, отметив, что с 17 июля 2025 года Чернышов и так находится в отставке, поэтому оснований для удовлетворения жалобы нет.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в виде залога в размере 120 млн гривен.

