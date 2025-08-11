Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу про відсторонення Олексія Чернишова

АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді відсторонити від посади ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, підозрюваного у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

11 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора на відмову слідчого судді відсторонити від посади ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, передає Transparency International Ukraine.

Прокурор просив скасувати ухвалу слідчого судді, наполягаючи, що вона була незаконною. Захист заперечив, зазначивши, що з 17 липня 2025 року Чернишов і так перебуває у відставці, тож підстав для задоволення скарги немає.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.