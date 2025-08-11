Некоторые врачи получат 200 тыс грн одноразовой помощи — что нужно сделать для получения выплаты

Врачам объяснили, как получить 200 тыс. грн от государства.

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 000 грн. Речь идет о специалистах, которые начиная с 2025 года окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или Минобразования. Такая инициатива Правительства будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продления. Она позволит поддержать врачей, которые начинают профессиональный путь в медучреждениях общин с критической потребностью в своевременной и качественной медицинской помощи. Порядок предоставления такой помощи определен приказом Минздрава.

Чтобы получить единовременную выплату, врач должен найти на Едином веб-портале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины). Необходимо связаться с выбранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75 % и готово ли учреждение заключить как минимум трехлетний договор о работе. Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение выдает письмо, которым подтверждает свое соответствие требованиям Постановления относительно расположения и укомплектованности должностей. Кроме того, можно заключить такой договор с учреждением, куда врач уже устроился после окончания интернатуры, если оно соответствует указанным требованиям.

Выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином веб-портале вакансий.

До 10 октября врач должен подать в учреждение высшего образования, где он или она проходила интернатуру, следующие документы:

Заявление на имя ректора (в произвольной форме);

Письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям Постановления;

Копии документов об образовании — диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);

Документы, подтверждающие трудовую деятельность — копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд);

Копию заключенного договора о работе в учреждении здравоохранения.

Подать документы можно лично или письмом на официальный электронный адрес учреждения образования. Контакты учреждений образования можно найти на сайте Минздрава.

Учреждение высшего образования рассматривает документы и в случае согласия издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года.

В случае досрочного увольнения врача — по собственному желанию, по соглашению сторон или за ненадлежащее выполнение обязанностей — сумму помощи придется вернуть в течение 10 дней. В то же время возвращать средства не нужно, если учреждение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы у врача или его близких, а также в случае призыва врача в армию.

