Оклад более 22 тыс грн — Государственная судебная администрация сообщила о наличии вакантной должности

ГСА ищет главного специалиста по вопросам планирования и реализации планов мероприятий.

Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии вакантной должности — главного специалиста по вопросам планирования и реализации планов мероприятий ГСА.

Требования к кандидату:

гражданство Украины,

высшее образование не ниже степени бакалавра или младшего бакалавра,

свободное владение государственным языком.

Профессиональные знания:

процессуальное законодательство, навыки деловой переписки и знание общих правил делопроизводства,

уверенный пользователь ПК.

Личные качества:

навыки деловой переписки и работы с большими объемами информации,

порядочность (добросовестность),

умение работать самостоятельно и в команде,

инициативность,

стрессоустойчивость,

коммуникабельность.

Условия работы:

государственная служба,

работа в дружном коллективе,

стабильные и прозрачные условия оплаты труда,

социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,

профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.

Условия оплаты труда:

должностной оклад — 22 451 грн,

надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Должностные обязанности:

планирование, анализ, мониторинг, реализация контрольных мероприятий и подготовка информационно-аналитических материалов по выполнению законов Украины и других нормативно-правовых актов, связанных с государственным управлением, прежде всего в части обеспечения гражданской защиты;

контроль планирования и реализации мероприятий по вопросам гражданской защиты в территориальных управлениях ГСА Украины, апелляционных и местных судах, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляет ГСА Украины;

работа по вопросам обеспечения коммуникации Председателя и заместителей Председателя ГСА Украины;

осуществление мероприятий по вопросам гражданской защиты в ГСА Украины, своевременное информирование соответствующих органов управления гражданской защитой;

подготовка и участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, внесение предложений по вопросам гражданской защиты в пределах полномочий; подготовка и подача отзывов, объяснений, заявлений, жалоб и выполнение иных полномочий участника судебного процесса для представительства интересов ГСА Украины;

рассмотрение проектов нормативно-правовых актов и других документов, в том числе по вопросам гражданской защиты;

ведение делопроизводства и учета, формирование дел, хранение и использование документов по вопросам гражданской защиты;

выполнение иных поручений Председателя ГСА Украины или лица, исполняющего его обязанности.

Условия отбора и назначения на должность

Назначение на должность срочное, по результатам собеседования, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Резюме кандидатов необходимо направлять на электронную почту: [email protected]

В случае возникновения вопросов — обращаться к Марине Яницкой по тел. 277-76-18.

