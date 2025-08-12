Оклад понад 22 тис грн — Державна судова адміністрація повідомила про наявність вакантної посади

ДСА шукає головного спеціаліста з питань планування і реалізації планів заходів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність вакантної посади - головного спеціаліста з питань планування і реалізації планів заходів ДСА.

Вимоги до кандидата на посаду:

громадянство України,

вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра,

вільне володіння державною мовою.

Професійні знання:

процесуальне законодавство, навички ділового листування та знання загальних правил діловодства, вільний користувач ПК

Особисті якості:

навички ділового листування та роботи з великими обсягами інформації,

порядність (доброчесність),

вміння працювати самостійно та в команді,

ініціативність,

стресостійкість,

комунікативність.

Умови праці:

державна служба,

робота в дружньому колективі,

стабільні та прозорі умови оплати праці,

соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,

професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.

Умови оплати праці:

посадовий оклад - 22451 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України "Про державну службу".

Посадові обов’язки:

планування, аналіз, моніторинг, реалізація заходів контролю та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання законів України та інших нормативно-правових актів, з питань, пов’язаних з державним управлінням, перш за все у частині забезпечення цивільного захисту;

контроль планування та здійснення заходів з питань цивільного захисту та діяльності, пов’язаної з державним управлінням, перш за все у частині забезпечення цивільного захисту в територіальних управліннях ДСА України, апеляційних і місцевих судах, фінансове забезпечення діяльності яких здійснюється ДСА України;

опрацювання питань пов’язаних із забезпеченням комунікації Голови та заступників Голови ДСА України;

здійснення заходів з питань цивільного захисту в ДСА України, своєчасне інформування з питань цивільного захисту відповідних органів управління цивільного захисту;

підготовка та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, внесення пропозицій з питань цивільного захисту в межах повноважень. здійснення підготовки та подачі відзивів, пояснень, заяв, скарг, здійснення інших відповідно до закону повноважень учасника судового процесу для здійснення представництва інтересів ДСА України;

розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, в тому числі з питань цивільного захисту;

ведення діловодства та здійснення обліку, формування справ, зберігання та використання документів з питань цивільного захисту;

виконання інших доручень Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов’язки.

Умови відбору та призначення на посаду

Призначення на посаду строкове, за результатами співбесіди, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Резюме кандидатів необхідно подавати на електронну адресу: [email protected]

У разі виникнення питань - звертатися до Марини Яницької за тел. 277-76-18», - додали у ДСА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.