Верховная Рада активизирует работу межпарламентских групп для усиления голоса Европы на переговорах — Стефанчук

Верховная Рада и Люксембург договорились активизировать работу межпарламентских групп, чтобы ясно представлять позицию Европы на переговорах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Люксембург подтвердили общую позицию, что только украинский народ имеет право определять будущее своего государства. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после разговора с президентом Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Висселером.

По его словам, парламентская дипломатия уже доказала свою эффективность, ведь она способна создавать каналы диалога, формировать единую позицию союзников и усиливать влияние демократического мира за столом переговоров.

Стефанчук сообщил, что стороны договорились активизировать работу межпарламентских групп дружбы, которые поддерживают Украину, чтобы позиция Европы была четко представлена в любом формате переговоров. Также согласована координация усилий для сохранения полного объема военной и финансовой помощи, поддержки принципа неприкосновенности границ, усиления санкционного давления на агрессора и содействия интеграции Украины в ЕС.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций с партнерами по поводу завершения войны, по итогам которых подчеркнул необходимость продолжения давления на РФ для достижения этой цели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.