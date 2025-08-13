Верховна Рада активізує роботу міжпарламентських груп для посилення голосу Європи на переговорах — Стефанчук

Верховна Рада та Люксембург домовилися активізувати роботу міжпарламентських груп, щоб чітко представляти позицію Європи на переговорах.

Україна та Люксембург підтвердили спільну позицію, що лише український народ має право визначати майбутнє своєї держави. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після розмови з президентом Палати депутатів Великого Герцогства Люксембургу Клодом Віселером.

За його словами, парламентська дипломатія вже довела свою ефективність, адже здатна створювати канали діалогу, формувати єдину позицію союзників і посилювати вплив демократичного світу за столом переговорів.

Відтак, Стефанчук заявив, що сторони домовилися активізувати роботу міжпарламентських груп дружби, які підтримують Україну, щоб позиція Європи була чітко представлена у будь-якому форматі переговорів. Також узгоджено координацію зусиль для збереження повного обсягу військової та фінансової допомоги, підтримку принципу непорушності кордонів, посилення санкційного тиску на агресора та сприяння інтеграції України до ЄС.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій з партнерами з приводу завершення війни, за підсумками яких наголосив на необхідності продовження тиску на РФ для досягнення цієї мети.

