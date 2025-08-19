Практика судов
В Украине возобновили обязательную подачу отчетности в Госстат

10:21, 19 августа 2025
С июля возобновлена обязательная финансовая и статистическая отчетность.
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 5 июля 2025 года возобновлена обязательная подача финансовой и статистической отчетности в Государственную службу статистики. Это предусмотрено изменениями в Закон Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны».

По данным Госстата, отчетность должны подавать все предприятия, учреждения и организации, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение. В частности, физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны подавать:

  • Промышленное производство: Форма 1-П (ежемесячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
  • Пассажирские автоперевозки: Форма 51-пас (дважды в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» – до 25 мая и 25 ноября.
  • Грузовые автоперевозки: Форма 51-вант (дважды в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» – до 25 апреля и 25 октября.

Проверить необходимость подачи отчетности можно в «Кабинете респондента» на сайте Госстата, где отображаются перечень форм и сроки их подачи. Предприятия, которые не подавали отчетность в 2022–2025 годах, имеют три месяца для подачи документов за весь период.

Отчетность можно подать через:

  • Онлайн-сервис «Кабинет респондента» на сайте Госстата.
  • Программное обеспечение, которое использует предприятие.

