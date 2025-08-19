В Украине возобновили обязательную подачу отчетности в Госстат

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 5 июля 2025 года возобновлена обязательная подача финансовой и статистической отчетности в Государственную службу статистики. Это предусмотрено изменениями в Закон Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны».
По данным Госстата, отчетность должны подавать все предприятия, учреждения и организации, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение. В частности, физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны подавать:
Проверить необходимость подачи отчетности можно в «Кабинете респондента» на сайте Госстата, где отображаются перечень форм и сроки их подачи. Предприятия, которые не подавали отчетность в 2022–2025 годах, имеют три месяца для подачи документов за весь период.
Отчетность можно подать через:
