В Україні поновили обов’язкове подання звітності до Держстату

Державна податкова служба України нагадала, що з 5 липня 2025 року відновлено обов’язкове подання фінансової та статистичної звітності до Державної служби статистики. Це передбачено змінами до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
За даними Держстату, звітність мають подавати всі підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження. Зокрема, фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов’язані подавати:
Перевірити необхідність подання звітності можна в «Кабінеті респондента» на сайті Держстату, де відображаються перелік форм і строки їх подання. Підприємства, які не подавали звітність у 2022–2025 роках, мають три місяці для подання документів за весь період.
Звітність можна подати через:
