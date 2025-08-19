В Україні поновили обов’язкове подання звітності до Держстату

З липня відновлено обов’язкову фінансову та статистичну звітність.

Державна податкова служба України нагадала, що з 5 липня 2025 року відновлено обов’язкове подання фінансової та статистичної звітності до Державної служби статистики. Це передбачено змінами до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

За даними Держстату, звітність мають подавати всі підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження. Зокрема, фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов’язані подавати:

Промислове виробництво : Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» – до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

: Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» – до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Пасажирські автоперевезення : Форма 51-пас (двічі на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» – до 25 травня та 25 листопада.

: Форма 51-пас (двічі на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» – до 25 травня та 25 листопада. Вантажні автоперевезення: Форма 51-вант (двічі на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» – до 25 квітня та 25 жовтня.

Перевірити необхідність подання звітності можна в «Кабінеті респондента» на сайті Держстату, де відображаються перелік форм і строки їх подання. Підприємства, які не подавали звітність у 2022–2025 роках, мають три місяці для подання документів за весь період.

Звітність можна подати через:

Онлайн-сервіс «Кабінет респондента» на сайті Держстату.

Програмне забезпечення, яке використовує підприємство.

