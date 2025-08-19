Заявления на выплату 5000 по программе «Пакет школьника» подаются до 15 ноября

Заявления на «Пакет школьника» будут принимать до 15 ноября через Дію и ПФУ.

Министерство образования и науки Украины объявило о запуске новой программы социальной поддержки «Пакет школьника», направленной на помощь семьям будущих первоклассников. Каждая семья, чей ребенок пойдет в первый класс в 2025-2026 учебном году, может получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на приобретение школьных принадлежностей, детской одежды и обуви. Заявки на получение помощи принимаются до 15 ноября через портал «Дія» или в отделениях Пенсионного фонда.

Программа призвана обеспечить детей всем необходимым для комфортного начала обучения. Помощь предоставляется только одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленного в первый класс учебного заведения на подконтрольной Украине территории. Для детей, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, выплату можно оформить после их возвращения.

Как получить «Пакет школьника»?

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», подать заявление можно до 15 ноября 2025 года в несколько шагов:

В приложении «Дія» перейдите в раздел «Сервисы» - «Помощь от государства» - «Пакет школьника».

Выберите ребенка-первоклассника.

Оформите заявление на выплату.

Укажите «Дія.Карту» для зачисления средств или откройте ее в банке-партнере.

Проверьте данные и подтвердите заявление с помощью «Дія.Підпису».

Средства предоставляются в безналичной форме и могут быть потрачены исключительно на школьные принадлежности, одежду или обувь в магазинах (физических или онлайн), зарегистрированных как юридические лица или ФЛП. Неиспользованные средства необходимо потратить в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

