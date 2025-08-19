Практика судов
  1. В Украине

Заявления на выплату 5000 по программе «Пакет школьника» подаются до 15 ноября

12:42, 19 августа 2025
Заявления на «Пакет школьника» будут принимать до 15 ноября через Дію и ПФУ.
Заявления на выплату 5000 по программе «Пакет школьника» подаются до 15 ноября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины объявило о запуске новой программы социальной поддержки «Пакет школьника», направленной на помощь семьям будущих первоклассников. Каждая семья, чей ребенок пойдет в первый класс в 2025-2026 учебном году, может получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на приобретение школьных принадлежностей, детской одежды и обуви. Заявки на получение помощи принимаются до 15 ноября через портал «Дія» или в отделениях Пенсионного фонда.

Программа призвана обеспечить детей всем необходимым для комфортного начала обучения. Помощь предоставляется только одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленного в первый класс учебного заведения на подконтрольной Украине территории. Для детей, которые временно находятся за границей или на оккупированных территориях, выплату можно оформить после их возвращения.

Как получить «Пакет школьника»?

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», подать заявление можно до 15 ноября 2025 года в несколько шагов:

  • В приложении «Дія» перейдите в раздел «Сервисы» - «Помощь от государства» - «Пакет школьника».
  • Выберите ребенка-первоклассника.
  • Оформите заявление на выплату.
  • Укажите «Дія.Карту» для зачисления средств или откройте ее в банке-партнере.
  • Проверьте данные и подтвердите заявление с помощью «Дія.Підпису».

Средства предоставляются в безналичной форме и могут быть потрачены исключительно на школьные принадлежности, одежду или обувь в магазинах (физических или онлайн), зарегистрированных как юридические лица или ФЛП. Неиспользованные средства необходимо потратить в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Минобразования Дия ПФУ школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов

Решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая должна отобрать членов Счетной палаты, поддержало только 219 депутатов.

Верховная Рада одобрила законопроект по выводу неплатежеспособных банков с рынка

Целью является эффективное реагирование на случаи неплатежеспособности банков для минимизации рисков возможных панических настроений в обществе.

Органы госнадзора смогут требовать от предприятий и ФЛП полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков

Рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с админиском относительно полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений, машин и механизмов, предоставления услуг.

В КАСУ предлагается изменить порядок направления повесток в делах по обращениям органов надзора и контроля – комитет рекомендовал принять закон

Также КАСУ предлагается дополнить статьей об особенностях производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля), решения в которых будут подлежать немедленному исполнению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва