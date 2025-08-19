Практика судів
  1. В Україні

Заяви на виплату 5000 за програмою «Пакунок школяра» подаються до 15 листопада

12:42, 19 серпня 2025
Заяви на «Пакунок школяра» прийматимуть до 15 листопада через Дію та ПФУ.
Заяви на виплату 5000 за програмою «Пакунок школяра» подаються до 15 листопада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України оголосило про запуск нової програми соціальної підтримки «Пакунок школяра», спрямованої на допомогу сім’ям майбутніх першокласників. Кожна родина, чия дитина піде до першого класу у 2025–2026 навчальному році, може отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття. Заявки на отримання допомоги приймаються до 15 листопада через портал «Дія» або у відділеннях Пенсійного фонду.

Програма покликана забезпечити дітей усім необхідним для комфортного початку навчання. Допомога надається лише одному з батьків або законному представнику дитини, зарахованій до першого класу закладу освіти на підконтрольній Україні території. Для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, виплату можна оформити після їхнього повернення.

Як отримати «Пакунок школяра»?

Як раніше писала «Судово-юридична газета», подати заяву можна до 15 листопада 2025 року за кілька кроків:

  • У застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра».
  • Оберіть дитину-першокласника.
  • Оформіть заяву на виплату.
  • Вкажіть «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрийте її в банку-партнері.
  • Перевірте дані та підтвердьте заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Кошти надаються у безготівковій формі і можуть бути витрачені виключно на шкільне приладдя, одяг чи взуття в магазинах (фізичних або онлайн), зареєстрованих як юридичні особи чи ФОП. Невикористані кошти необхідно витратити протягом 180 днів із моменту зарахування, інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Міносвіти Дія ПФУ школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Органи держнагляду зможуть вимагати від підприємств та ФОП повного зупинення виробництва чи реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок

Рекомендований до прийняття в цілому законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів, надання послуг.

У КАСУ пропонується змінити порядок направлення повісток у справах за зверненнями органів нагляду і контролю – комітет рекомендував прийняти закон

Також КАСУ пропонується доповнити статтею про особливості провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю), рішення в яких будуть підлягати негайному виконанню.

Верховна Рада розгляне зміни до бюджету, якими пропонується збільшити видатки на підтримку міжнародного позитивного іміджу України

Також пропонується податок на прибуток підприємств передати від бюджету Києва до загального фонду держбюджету і збільшити оклади прокурорам.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Юлія Свириденко заявила, що почула Руслана Стефанчука стосовно включення парламентарів до процесу узгодження вимог партнерів щодо реформ

Юлія Свириденко погодилася, що сюрпризи у пленарному залі не бажані, а вимоги партнерів мають координуватися разом з українською стороною і народними депутатами зокрема.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва