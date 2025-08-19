Заяви на виплату 5000 за програмою «Пакунок школяра» подаються до 15 листопада

Заяви на «Пакунок школяра» прийматимуть до 15 листопада через Дію та ПФУ.

Міністерство освіти і науки України оголосило про запуск нової програми соціальної підтримки «Пакунок школяра», спрямованої на допомогу сім’ям майбутніх першокласників. Кожна родина, чия дитина піде до першого класу у 2025–2026 навчальному році, може отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття. Заявки на отримання допомоги приймаються до 15 листопада через портал «Дія» або у відділеннях Пенсійного фонду.

Програма покликана забезпечити дітей усім необхідним для комфортного початку навчання. Допомога надається лише одному з батьків або законному представнику дитини, зарахованій до першого класу закладу освіти на підконтрольній Україні території. Для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, виплату можна оформити після їхнього повернення.

Як отримати «Пакунок школяра»?

Як раніше писала «Судово-юридична газета», подати заяву можна до 15 листопада 2025 року за кілька кроків:

У застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Пакунок школяра».

Оберіть дитину-першокласника.

Оформіть заяву на виплату.

Вкажіть «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрийте її в банку-партнері.

Перевірте дані та підтвердьте заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Кошти надаються у безготівковій формі і можуть бути витрачені виключно на шкільне приладдя, одяг чи взуття в магазинах (фізичних або онлайн), зареєстрованих як юридичні особи чи ФОП. Невикористані кошти необхідно витратити протягом 180 днів із моменту зарахування, інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

