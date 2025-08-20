Практика судов
TikTok заблокировал каналы подсанкционного политика Мураева

14:36, 20 августа 2025
Соцсеть TikTok удалила каналы Евгения Мураева за пророссийскую пропаганду.
Социальная сеть TikTok заблокировала два канала подсанкционного украинского политика Евгения Мураева, которые использовались для распространения пророссийских месседжей и дезинформации. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Мураев, бывший народный депутат и владелец телеканала «НАШ», создал резервный канал, но, по данным Центра, он также вскоре может быть заблокирован. Политик находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными указом Президента, и является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.

TikTok

