TikTok заблокував канали підсанкційного політика Мураєва

14:36, 20 серпня 2025
Соцмережа TikTok видалила канали Євгенія Мураєва за проросійську пропаганду.
TikTok заблокував канали підсанкційного політика Мураєва
Соціальна мережа TikTok заблокувала два канали підсанкційного українського політика Євгенія Мураєва, які використовувалися для поширення проросійських меседжів і дезінформації. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Мураєв, колишній народний депутат і власник телеканалу «НАШ», створив резервний канал, але, за даними Центру, він також незабаром може бути заблокований. Політик перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, введеними указом Президента, та є фігурантом кримінального провадження за підозрою в державній зраді.

