Практика судов
  1. В Украине

Правительство с 2026 года планирует обеспечить бесплатным питанием в школе всех детей

16:11, 21 августа 2025
В Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для всех школьников.
Правительство с 2026 года планирует обеспечить бесплатным питанием в школе всех детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине готовятся к масштабному расширению программы бесплатного горячего питания в школах. Сейчас бесплатные обеды ежедневно получают 1,5 млн учеников начальных классов, однако правительство планирует обеспечить качественным питанием всех школьников с 1 по 11 класс.

Об этом сообщили первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко.

Елена Зеленская подчеркнула, что уже модернизировано более 1 000 пищеблоков, а более 6 500 поваров прошли обучение в специально созданных кулинарных хабах для того, чтобы соответствовать современным подходам к здоровью и питанию.

Юлия Свириденко, в свою очередь, заявила, что с следующего года правительство планирует ввести бесплатное питание для всех школьников страны. Для этого в госбюджете будут искать дополнительные ресурсы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что правительство выделило 779,8 млн грн на бесплатные школьные обеды для учеников 5–11 классов в 9 областях.

Отметим, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что 44% украинских детей демонстрируют признаки ПТСР из-за войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети правительство питание школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС и США договорились о торговом соглашении — Вашингтон может снизить тарифы на европейские автомобили взамен на уступки европейцев

США готовы снизить тарифы на импорт европейских автомобилей с 27,5% до 15%, как только ЕС представит законопроект о снижении своих тарифов на американские промышленные товары, а также предоставит льготный доступ для американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховная Рада одобрила законопроект об особенностях привлечения к боевым задачам и перемещения военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что исключительно по собственному согласию привлекается к выполнению боевых задач военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов военнослужащих с ребенком до 14 лет – при определенных условиях.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва