Правительство с 2026 года планирует обеспечить бесплатным питанием в школе всех детей

В Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для всех школьников.

В Украине готовятся к масштабному расширению программы бесплатного горячего питания в школах. Сейчас бесплатные обеды ежедневно получают 1,5 млн учеников начальных классов, однако правительство планирует обеспечить качественным питанием всех школьников с 1 по 11 класс.

Об этом сообщили первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко.

Елена Зеленская подчеркнула, что уже модернизировано более 1 000 пищеблоков, а более 6 500 поваров прошли обучение в специально созданных кулинарных хабах для того, чтобы соответствовать современным подходам к здоровью и питанию.

Юлия Свириденко, в свою очередь, заявила, что с следующего года правительство планирует ввести бесплатное питание для всех школьников страны. Для этого в госбюджете будут искать дополнительные ресурсы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что правительство выделило 779,8 млн грн на бесплатные школьные обеды для учеников 5–11 классов в 9 областях.

Отметим, что первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что 44% украинских детей демонстрируют признаки ПТСР из-за войны.

