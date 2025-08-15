Уряд виділив 779,8 млн грн на безкоштовні шкільні обіди для учнів усіх класів

Держава фінансуватиме безкоштовні обіди у школах 5–11 класів у 9 областях.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечить безоплатне, якісне та повноцінне харчування учнів усіх рівнів середньої освіти з вересня 2025 року.

Згідно з рішенням уряду, із державного бюджету до місцевих бюджетів через спеціальний фонд буде спрямовано 779,8 млн грн. Ці кошти підуть на організацію безоплатного харчування для учнів початкових класів у всій країні, а також для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2024 року, і були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для Міністерства освіти і науки.

Ухвалена постанова дозволить учням продовжувати отримувати безоплатне харчування в школах, створюючи належні та безпечні умови для навчання та сприяючи підтримці здорового способу життя.

