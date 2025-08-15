Практика судів
  1. В Україні

Уряд виділив 779,8 млн грн на безкоштовні шкільні обіди для учнів усіх класів

11:14, 15 серпня 2025
Держава фінансуватиме безкоштовні обіди у школах 5–11 класів у 9 областях.
Уряд виділив 779,8 млн грн на безкоштовні шкільні обіди для учнів усіх класів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечить безоплатне, якісне та повноцінне харчування учнів усіх рівнів середньої освіти з вересня 2025 року.

Згідно з рішенням уряду, із державного бюджету до місцевих бюджетів через спеціальний фонд буде спрямовано 779,8 млн грн. Ці кошти підуть на організацію безоплатного харчування для учнів початкових класів у всій країні, а також для школярів 5–11 класів у закладах загальної середньої освіти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок залишків освітньої субвенції, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2024 року, і були перераховані до спеціального фонду державного бюджету для Міністерства освіти і науки.

Ухвалена постанова дозволить учням продовжувати отримувати безоплатне харчування в школах, створюючи належні та безпечні умови для навчання та сприяючи підтримці здорового способу життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду