Правительство выделило 779,8 млн грн на бесплатные школьные обеды для учеников всех классов

11:14, 15 августа 2025
Государство будет финансировать бесплатные обеды в школах 5–11 классов в 9 областях.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое обеспечит бесплатное, качественное и полноценное питание учеников всех уровней среднего образования с сентября 2025 года.

Согласно решению правительства, из государственного бюджета в местные бюджеты через специальный фонд будет направлено 779,8 млн грн. Эти средства пойдут на организацию бесплатного питания для учеников начальных классов по всей стране, а также для школьников 5–11 классов в учреждениях общего среднего образования Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Финансирование будет осуществляться за счёт остатков образовательной субвенции, образовавшихся на счетах местных бюджетов по состоянию на конец 2024 года, и перечисленных в специальный фонд государственного бюджета для Министерства образования и науки.

Принятая постановление позволит учащимся продолжать получать бесплатное питание в школах, создавая надлежащие и безопасные условия для обучения и способствуя поддержанию здорового образа жизни.

