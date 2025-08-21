Практика судів
  1. В Україні

Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей

16:11, 21 серпня 2025
В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів.
Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до масштабного розширення програми безкоштовного гарячого харчування у школах. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів початкових класів, однак уряд планує забезпечити якісним харчуванням усіх школярів з 1 по 11 клас.

Про це повідомили перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Олена Зеленська наголосила, що вже модернізовано понад 1 000 харчоблоків, а понад 6 500 кухарів пройшли навчання спеціально створених кулінарних хабах для того, щоб відповідати сучасним підходам і з перегляду вашого здоров'я і їжі.

Юлія Свириденко у свою чергу заявила, що з наступного року уряд планує запровадити безкоштовне харчування для всіх школярів країни. Для цього у держбюджеті шукатимуть додаткові ресурси.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що уряд виділив 779,8 млн грн на безкоштовні шкільні обіди для учнів 5–11 класів у 9 областях.

Зауважимо, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що 44% українських дітей демонструють ознаки ПТСР через війну. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти уряд харчування школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва