Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей

В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів.

В Україні готуються до масштабного розширення програми безкоштовного гарячого харчування у школах. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів початкових класів, однак уряд планує забезпечити якісним харчуванням усіх школярів з 1 по 11 клас.

Про це повідомили перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Олена Зеленська наголосила, що вже модернізовано понад 1 000 харчоблоків, а понад 6 500 кухарів пройшли навчання спеціально створених кулінарних хабах для того, щоб відповідати сучасним підходам і з перегляду вашого здоров'я і їжі.

Юлія Свириденко у свою чергу заявила, що з наступного року уряд планує запровадити безкоштовне харчування для всіх школярів країни. Для цього у держбюджеті шукатимуть додаткові ресурси.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що уряд виділив 779,8 млн грн на безкоштовні шкільні обіди для учнів 5–11 класів у 9 областях.

Зауважимо, що перша леді України Олена Зеленська заявила, що 44% українських дітей демонструють ознаки ПТСР через війну.

