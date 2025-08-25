Практика судов
Минэкономики завершило обсуждение нового Трудового кодекса с международными экспертами

13:11, 25 августа 2025
Новый Трудовой кодекс приблизит Украину к стандартам ЕС, – Минэкономики.
Состоялась заключительная из шести трехсторонних консультаций по проекту нового Трудового кодекса Украины, направленного на обновление трудового законодательства и приближение к нормам Европейского Союза. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В мероприятии приняли участие представители Минэкономики, Международной организации труда (МОТ), Государственной службы по вопросам труда, Национальной службы посредничества и примирения, народные депутаты, профсоюзы, работодатели, а также украинские и международные эксперты в сфере трудового права.

Во время финальной встречи обсудили ключевые аспекты проекта, в частности:

  • регулирование сверхурочного рабочего времени;
  • продолжительность рабочего времени и периодов отдыха;
  • европейские практики деятельности инспекций труда;
  • полномочия и независимость инспекторов труда;
  • соответствие положений кодекса международным стандартам.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул: «Трансформация законодательства в сфере труда и трудовых отношений – среди основных приоритетов нашего министерства и правительства в целом. Реформа трудового законодательства будет способствовать развитию рынка труда, укреплению экономики, улучшению общего уровня жизни украинцев и приблизит нас к праву ЕС. Это большой шаг на пути к европейской интеграции».

Координацию направления трудовых отношений в министерстве возглавит заместитель министра Дарья Марчак. Она отметила, что разработка кодекса велась с учетом социального диалога, привлекая профсоюзы, работодателей и международных партнеров.

«Важно, что новый кодекс разрабатывался с соблюдением социального диалога. Активное участие в обсуждении принимали профсоюзы и организации работодателей. Поэтому эти шесть серий консультаций проводились под эгидой Международной организации труда именно в таком формате, чтобы мнение каждой из сторон было учтено», – подчеркнула Марчак.

Работа над новой редакцией Трудового кодекса длилась почти два года. Сейчас проект дорабатывается для представления в Верховную Раду Украины.

