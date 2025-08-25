Практика судів
  1. В Україні

Мінекономіки завершило обговорення нового Трудового кодексу з міжнародними експертами

13:11, 25 серпня 2025
Новий Трудовий кодекс наблизить Україну до стандартів ЄС, – Мінекономіки.
Мінекономіки завершило обговорення нового Трудового кодексу з міжнародними експертами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відбулася завершальна з шести тристоронніх консультацій щодо проекту нового Трудового кодексу України, спрямованого на оновлення трудового законодавства та наближення до норм Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У заході взяли участь представники Мінекономіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, народні депутати, профспілки, роботодавці, а також українські та міжнародні експерти у сфері трудового права.

Під час фінальної зустрічі обговорили ключові аспекти проєкту, зокрема:

  • регулювання понаднормового робочого часу;
  • тривалість робочого часу та періодів відпочинку;
  • європейські практики діяльності інспекцій праці;
  • повноваження та незалежність інспекторів праці;
  • відповідність положень кодексу міжнародним стандартам.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев підкреслив: «Трансформація законодавства у сфері праці та трудових відносин – серед основних пріоритетів нашого міністерства й Уряду загалом. Реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки, покращенню загального рівня життя українців і наблизить нас до права ЄС. Це великий крок на шляху до європейської інтеграції».

Координацію напряму трудових відносин у міністерстві очолить заступниця міністра Дарія Марчак. Вона зазначила, що розробка кодексу велася з урахуванням соціального діалогу, залучаючи профспілки, роботодавців і міжнародних партнерів.

«Важливо, що новий кодекс розробляли з дотриманням соціального діалогу. Активну участь в обговоренні брали участь профспілки і організації роботодавців. Тому ці шість серій консультацій проводились під егідою Міжнародної організації праці саме в такому форматі, щоб думка кожної зі сторін була врахован», – наголосила Марчак.

Робота над новою редакцією Трудового кодексу тривала майже два роки. Наразі проект доопрацьовується для подання до Верховної Ради України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС кодекс Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова