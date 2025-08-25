Мінекономіки завершило обговорення нового Трудового кодексу з міжнародними експертами

Новий Трудовий кодекс наблизить Україну до стандартів ЄС, – Мінекономіки.

Відбулася завершальна з шести тристоронніх консультацій щодо проекту нового Трудового кодексу України, спрямованого на оновлення трудового законодавства та наближення до норм Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У заході взяли участь представники Мінекономіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, народні депутати, профспілки, роботодавці, а також українські та міжнародні експерти у сфері трудового права.

Під час фінальної зустрічі обговорили ключові аспекти проєкту, зокрема:

регулювання понаднормового робочого часу;

тривалість робочого часу та періодів відпочинку;

європейські практики діяльності інспекцій праці;

повноваження та незалежність інспекторів праці;

відповідність положень кодексу міжнародним стандартам.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев підкреслив: «Трансформація законодавства у сфері праці та трудових відносин – серед основних пріоритетів нашого міністерства й Уряду загалом. Реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки, покращенню загального рівня життя українців і наблизить нас до права ЄС. Це великий крок на шляху до європейської інтеграції».

Координацію напряму трудових відносин у міністерстві очолить заступниця міністра Дарія Марчак. Вона зазначила, що розробка кодексу велася з урахуванням соціального діалогу, залучаючи профспілки, роботодавців і міжнародних партнерів.

«Важливо, що новий кодекс розробляли з дотриманням соціального діалогу. Активну участь в обговоренні брали участь профспілки і організації роботодавців. Тому ці шість серій консультацій проводились під егідою Міжнародної організації праці саме в такому форматі, щоб думка кожної зі сторін була врахован», – наголосила Марчак.

Робота над новою редакцією Трудового кодексу тривала майже два роки. Наразі проект доопрацьовується для подання до Верховної Ради України.

