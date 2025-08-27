Без военно-учетного документа мужчины 18-22 выехать не смогут – ГПСУ

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления, которого пока нет.

По новым правилам, которые вступят в силу после официального опубликования постановления Кабмина, мужчинам до 22 лет при выезде за границу понадобится военно-учетный документ (бумажный или электронный). Спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что эти новые правила пока не действуют, и подчеркнул, что фактически все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предъявлять военно-учетный документ при пересечении границы.

Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что отныне мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Соответствующее постановление подготовило МВД во исполнение задачи Президента Украины.

«Цель этого шага – в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины», – отметил Клименко.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

