Без військово-облікового документа чоловіки 18-22 виїхати не зможуть – ДПСУ

10:18, 27 серпня 2025
Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, якої наразі ще немає.
За новими правилами, які наберуть чинності після офіційного опублікування постанови Кабміну, чоловікам до 22 років при виїзді за кордон знадобиться військово-обліковий документ (паперовий чи електронний). Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що ці нові правила поки не діють, і наголосив, що фактично всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають пред'являти військово-обліковий документ при перетині кордону. 

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вказав, що відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Відповідну постанову підготувало МВС на виконання завдання Президента України.

«Мета цього кроку – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

