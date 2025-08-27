Практика судов
Могут ли работника уволить только за то, что он курит

16:55, 27 августа 2025
Закон не позволяет увольнять работников за их привычки.
Руководитель не имеет права увольнять работников только из-за их личных привычек, в частности курения. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Может ли работодатель уволить всех курильщиков

Идея массового увольнения работников лишь потому, что они курят, противоречит законодательству. Увольнение возможно исключительно на основаниях, предусмотренных законом.

Трудовое законодательство чётко определяет перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор. Личные привычки работников, в том числе курение, в этот перечень не входят.

Когда курение может стать причиной увольнения

Вместе с тем, нарушение трудовой дисциплины может повлечь дисциплинарные взыскания — от выговора до увольнения. Это касается ситуаций, когда работник:

  • курит в запрещённых местах;
  • нарушает правила внутреннего трудового распорядка;
  • пренебрегает инструкциями по охране труда;
  • курит во взрывоопасных, пожароопасных или химически опасных средах;
  • курит в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы;
  • создаёт риски для гигиены и санитарии (например, на производстве пищевых продуктов).

В таких случаях работодатель имеет право применить дисциплинарные меры, включая увольнение.

Вывод

Курение само по себе не является основанием для увольнения. Однако курение в запрещённых местах или нарушение правил охраны труда и внутреннего распорядка может стоить работнику работы.

Ранее мы сообщали, когда сигареты на рабочем месте могут стать причиной нарушения трудовой дисциплины.

