Чи можуть працівника звільнити лише за те, що він курить

16:55, 27 серпня 2025
Закон не дозволяє звільняти працівників за їхні звички.
Керівник не має права звільняти працівників лише через їхні особисті звички, зокрема куріння. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Чи може роботодавець звільнити всіх курців

Ідея масового звільнення працівників лише тому, що вони курять, суперечить законодавству. Звільнення можливе виключно на підставах, передбачених законом.

Трудове законодавство чітко визначає перелік причин, за якими роботодавець може розірвати трудовий договір. Особисті звички працівників, у тому числі куріння, до цього переліку не входять.

Коли куріння може стати причиною звільнення

Разом з тим, порушення трудової дисципліни може мати наслідком дисциплінарні стягнення — від догани до звільнення. Це стосується ситуацій, коли працівник:

  • курить у заборонених місцях;
  • порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • нехтує інструкціями з охорони праці;
  • курить у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних чи хімічно небезпечних середовищах;
  • палить у місцях, де зберігаються легкозаймисті матеріали;
  • створює ризики для гігієни та санітарії (наприклад, на виробництві харчових продуктів).

У таких випадках роботодавець має право застосувати дисциплінарні заходи, включно зі звільненням.

Висновок

Куріння саме по собі не є підставою для звільнення. Однак куріння у заборонених місцях або порушення правил охорони праці та внутрішнього розпорядку може коштувати працівнику роботи.

Раніше ми повідомляли, коли цигарки на робочому місці можуть стати причиною порушення трудової дисципліни.

